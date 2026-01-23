İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak Ataköy Emekliler Evi'nde düzenlediği '3 Kuşak Bir Arada' kurabiye etkinliğinde büyükanneler, anneler ve çocuklar aynı mutfakta buluşarak keyifli anlar yaşadı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, yarıyıl tatili kapsamında kuşaklar arası bağları güçlendirmek amacıyla '3 Kuşak Bir Arada' isimli kurabiye etkinliği düzenledi.

Ataköy Emekliler Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte farklı yaş grupları bir araya gelerek hem üretti hem de birlikte vakit geçirdi. Etkinlikte büyükanneler, anneler ve Bakırköy Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören minikler birlikte hamur yoğurdu, kurabiyeleri şekillendirip süsledi.

Yarıyıl tatilini keyifli ve verimli geçiren çocuklar, büyüklerinden mutfak deneyimlerini dinlerken kuşaklar arası etkileşim de ön planda tutuldu. Hazırlanan kurabiyeler fırında pişirildikten sonra miniklere dağıtıldı.

YARIYIL TATİLİNDE KÜLTÜR YOLCULUĞU

Bakırköy Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen kültür gezileri kapsamında çocuklar, İstanbul'un önemli müzelerini ziyaret ediyor.

Atatürk Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Kariye Müzesi'nde geçmişle bağ kuran çocuklar, hem öğrenme hem de keşfetme imkânı bularak dolu dolu bir gün geçiriyor.

TATİLE ÖZEL ÜCRETSİZ TİYATRO OYUNU

Bakırköy Belediyesi, yarıyıl tatili kapsamında çocukları kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 'Sihirli Oyuncak' adlı çocuk oyunu 25 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.