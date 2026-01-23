Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki asansör ve yürüyen merdivenleri belli aralıklarla periyodik bakıma alıyor. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi FTR İstasyonu'nda bulunan yürüyen merdivenler, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 Ocak Cuma günü (bugün) geçici olarak hizmet dışı bırakılacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu hizmet verebilmek adına Kocaeli'nin her yerinde önemli dokunuşlar gerçekleştiriyor.

Bu dokunuşlardan biri de, kent genelindeki üst geçitlerde hizmet veren asansör ve yürüyen merdivenler için yapılıyor. Büyükşehir tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Şehir Hastanesi FTR (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstasyonu-4. İstasyon) bölgesinde yer alan yürüyen merdivenler 23 Ocak Cuma günü (bugün) onarıma alınacak. Yüklenici firma tarafından yürütülecek çalışmalar, AYGM ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilecek.

ÇALIŞMALARIN BİR HAFTA SÜRMESİ PLANLANIYOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bakım ve onarım sürecinin yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanıyor. Montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından yürüyen merdivenlerin 29 Ocak Perşembe günü itibariyle yeniden hizmete alınması planlanıyor. Onarım süresince vatandaşların istasyonda bulunan alternatif geçiş güzergâhlarını kullanmaları isteniyor.