İstanbul Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, müdürlüğe başvuruda bulunan vatandaşların ön kayıtları alınarak talepleri doğrultusunda inceleme ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Alanında uzman Sosyal Çalışmacı ve Sosyologlardan oluşan ekipler tarafından yapılan bu ziyaretlerde kapsamlı bir tespit çalışması yapılıyor. İnceleme sırasında hanenin kira durumu, çalışan kişi sayısı, toplam hane geliri, hane nüfusu, öğrenci sayısı, engelli birey bulunup bulunmadığı, temel gıda ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı ve sağlık durumları gibi birçok başlık yerinde değerlendiriliyor.

YARDIM MODELLERİ BELİRLENİYOR

Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan Sosyal Yardım Takip Sistemi (SYTS) raporu ile gerekli değerlendirmeler yapılarak, ihtiyaç sahiplerine en uygun yardım modelleri belirleniyor.

Böylece destekler, somut ve gerçek veriler ışığında, adil ve etkin bir şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor. Maltepe Belediyesi, insan odaklı yaklaşımıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.