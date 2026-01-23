Kütahya Belediyesi ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şubesi iş birliğinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kütahya Şube Başkanlığı ile birlikte, şehit ve gazilerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlit Programı düzenledi.

Karagöz Camii'nde, öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programa Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda; Ocak ayında şehit olan asker ve polisler, vefat eden gaziler, 6-11 Ocak 1921 tarihleri arasında gerçekleşen 1. İnönü Muharebesi'nde şehit düşen kahramanlar ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu için dualar okundu.

Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen programda, aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Mevlit programının ardından Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar vatandaşlara dağıtıldı.