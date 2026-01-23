IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, uluslararası ticari kimliğinin yanı sıra Gelinlik Tasarım Yarışması ile de genç tasarımcıların başarı hikayelerine sahne olmaya devam ediyor. Genç tasarımcılara profesyonel kariyerlerindeki ilk defilelerini sunma imkanı tanıyan yarışmayı geçen yıl kazanan Öztürk Yıkılmaz, bu yıl IF Wedding Fashion İzmir podyumunda kendi adını taşıyan performans defilesi ile izleyici karşısına çıktı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde 19. kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir, son gününde, Gelinlik Tasarım Yarışması'nın geçen yılki birincisi Öztürk Yıkılmaz'ın defilesine ev sahipliği yaptı.

Yıkılmaz'ın 'Sessiz Asalet' temasıyla hazırladığı ve 20 parçadan oluşan koleksiyonda, abiye ağırlıklı tasarımlarının yanı sıra gelinlikler de yer aldı. Koleksiyonunda geçmişin romantik kadın siluetlerini bugünün güçlü ve sade duruşuyla bir araya getiren Yıkılmaz, gösterişten uzak ama etkisi yüksek bir estetik anlayış ortaya koydu. 2027 sezonu trendlerinden ilhamla hazırlanan tasarımlarda pastel tonlar ve parlak saten kumaşlar öne çıktı.

'BÜYÜK BİR GURUR'

Kendi adını taşıyan bir defileyle, bu alanda Avrupa'nın en önemli fuarlarından biri olan IF Wedding Fashion İzmir podyumunda yer almanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Öztürk Yıkılmaz, 'Bu podyuma çıkana kadar birçok duygu yaşadım. Ancak defilenin sonunda aldığım alkış, benim için tarifsiz, inanılmaz ve paha biçilemezdi. Bu süreçte bana verilen destek de en az o alkış kadar değerliydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, İZFAŞ'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne istediysem herkes yardımcı oldu. Burada olmak, bunu başarabilmek benim için büyük bir gurur. Bundan sonraki süreçte elimden gelenin en iyisini yaparak, bir profesyonel olarak kendi adımı taşıyan defilelerle yine bu podyumda yer almak ve tasarımlarımı izleyiciyle buluşturmak istiyorum. Genç tasarımcıların da benim gibi bu podyumda yer alabileceğine inanıyorum ve hepsini Gelinlik Tasarım Yarışması'na katılmaya davet ediyorum' dedi.

PASTEL TONLAR VE PARLAK SATEN KUMAŞLAR

'ASIL ÖDÜL BU PODYUMDA YER ALMAK'

Defilenin kumaş sponsorluğunu Prenses Tekstil, koreografi ve model organizasyonunu ise Rönesans Model Ajans üstlendi. 'Sessiz Asalet' performans defilesi, fuar katılımcıları, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.