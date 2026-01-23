Osmangazi Belediyesi'nin 'Oku-Çiz Gönder Ben Maker ile Tasarlayalım' atölyesinde okudukları kitaplardan ilham alarak çizimlerini ahşapla buluşturan çocuklar, hayallerini boyutlandırılmış tasarımlara dönüştürüyor.

BURSA (İGFA) - Çocukların gelişimine yönelik projelere büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, 'Oku-Çiz Gönder Ben Maker ile Tasarlayalım' atölyesiyle çocukları kitapların dünyasından üretim sürecine kattı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, kütüphaneden aldıkları kitapları okuyarak özetlerini çıkarırken, kitap kahramanlarını resmederek Ben Maker Atölyesi'ne taşıdı. Burada çocukların çizimleri, önce ahşap üzerine tek boyutlu olarak aktarılırken, akabinde atölyedeki makinelerle çizimler boyutlandırılarak tasarımlara dönüştürülüyor.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Yetenek Evi Ben Maker Atölyesi Eğitmeni Selin Savaşal Gül, yapılan çalışmanın çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

'Kütüphane birimimizle beraber ortak bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz, kütüphaneden aldığı kitapları okuyup, özetini çıkararak, oradaki bir kahramanın resmini çizerek atölyemize geldi. Önce tek boyutlu olarak atölyede ahşap üzerine çizimlerini yaptılar, daha sonra makinelerimizle bunu boyutlandıracaklar. Bu süreç, çocukların hem kas hem de motor gelişimlerini destekleyen çok kıymetli bir etkinlik. Etkinliğimizin amacı çocukların, özellikle günümüzdeki en büyük sorunlarımızdan sanal dünyadan çıkarak el becerilerini kullanabilecekleri, kendilerini koordine edebilecekleri bir etkinlik gerçekleştirmek. Ahşaba dokunuyorlar, ahşabı şekillendiriyorlar, boyutlandırıyorlar ve bunları bir araya getirerek kendi ürünlerini oluşturuyorlar. Aynı zamanda okuduklarını, anladıklarını resmedip, resmi boyutlandırıyorlar. Aslında çocuklar, birden fazla motor gelişimlerini kullanmış oluyor.'

Atölye, çocukların okuma, anlama, tasarlama ve üretme becerilerini bir arada geliştirirken; el becerilerini, yaratıcılıklarını ve motor gelişimlerini destekleyen örnek bir eğitim modeli sunuyor. Bu doğrultuda düşüncelerini paylaşan çocuklar da, oldukça keyif dolu ve eğlenceli bir zaman geçirdiklerini kaydetti. Önce basit telefon tutucu gibi materyaller yaptıklarını, daha sonrasında ise daha karmaşık, teknik projeler üretmeye başladıklarına işaret eden çocuklar, 'Çok eğleniyoruz, bu tarz eğlenceli işlerle vakit geçirmek çok güzel.' ifadelerini kullandı.

Çocuklar, özellikle gelişimlerine yönelik olarak ortaya konan projelerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a da teşekkür etti.