İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, küresel çapta kabul gören Avrupa Birliği İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayors) imzaladı. Ovalıoğlu, göreve gelir gelmez, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü kurarak Bakırköy’de sürdürülebilir çevre hareketini başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz yılkasımayı oturumunda, Avrupa Birliği İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalanması için Ovalıoğlu’na yetki verilmişti. Ovalıoğlu’nun makamında düzenlediği imza töreniyleBakırköy Belediyeside bu sözleşmenin taraflarından biri oldu.

İklim değişikliği mücadelesine önemli bir katkı sunacak

Yerel düzeyde küresel bir çevre politikasını içeren uluslararası sözleşme ile Bakırköy’de yeni projeler hayata geçirilecek. 2050 yılına kadar güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi olan, karbondan arındırılmış ve dayanıklı şehirleri hedefleyen sözleşme ile sera gazı emisyonlarının azaltılması amaçlanıyor. Bakırköy Belediyesi ise geleceği tehdit eden iklim değişikliği ve enerji krizine karşı yapacağı çalışmalarla uluslararası mücadeleye önemli bir katkı sunacak.

“İlçemizin geleceğini ilgilendiren önemli bir sözleşme”

İmza töreninde konuşan Ovalıoğlu, “2025’in ilk icraatı olarak, ilçemizin geleceğini ilgilendiren önemli bir küresel sözleşmeye imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi ile 6 kıtadan 144 ülke ve 10 bini aşkın yerel yönetimle birlikte aynı hedefe doğru ilerliyoruz. Bundan böyle, düşük karbon salımı, enerji verimliliği ve temiz enerji hedefiyle daha kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz” diye konuştu.

“Sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir Bakırköy için sözümüzdür”

Ovalıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Evimiz Bakırköy için attığımız bu önemli imza, bir taahhüt olmanın ötesinde, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm canlılara daha sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir Bakırköy bırakma sözümüzdür. Huzurlu, güvenli ve modern bir Bakırköy için, doğamızla ve insanımızla uyum içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”