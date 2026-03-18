Türk dünyasında baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz İzmir'de Azerbaycanlı sanatçıların katıldığı geceyle kutlandı. Gecenin ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye ile Azerbaycan dostluğunu vurgulayarak, 'Daha fazla Azerbaycanlıyı burada görmek ve bağrımıza basmak istiyoruz' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Valiliği, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) iş birliği ve Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin desteğiyle Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, baharın müjdecisi ve birlik-beraberliğin simgesi Nevruz kutlandı. Azerbaycanlı sanatçıların sahne aldığı geceye, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı.

Etkinlikte ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bürokratlar, İzmir'de yaşayan Azerbaycanlılar ve İzmirliler yer aldı. Katılımcılar, Azerbaycanlı sanatçıların söylediği şarkılara Türkiye ve Azerbaycan bayrakları sallayarak hep bir ağızdan eşlik etti.

Gecede bir konuşma yapan Başkan Dr. Tugay, İzmir'in ilk kardeş kentinin Bakü olduğunu belirterek, 'Aradan 40 yıl geçti. 1,5 yıl kadar önce ben Bakü'yü ziyaret ettiğimde, Bakü Belediye Başkanı'nı da ziyaret ettim. İkimiz de biraz mahcup olduk; bu kadar birbirine yakın iki şehir neden daha az görüşüyor diye düşündük. O gün, bundan sonra daha yakın olacağız diye karar verdik. Görüştüğüm tüm Azerbaycan yetkililerine, dostlarımıza ve devlet büyüklerine hep aynı şeyi söyledim: İzmir'de Azerbaycan'ı ve halkını sevmeyen tek bir insan bile bulamazsınız. İzmir, milliyetçi ve Atatürkçü bir kenttir. Yüreği, kendi soydaşlarına ve Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar herkese karşı derin bir sevgi ve saygı duyan insanlarla doludur. Bu nedenle İzmir, bu dostluğu geliştirmek için daha çok çalışmalı, üzerine düşeni yapmalı. Ben bu şehrin belediye başkanı olduğum sürece, daha fazla Azerbaycanlıyı burada görmek istiyorum. Onları bağrımıza basmak istiyoruz' dedi.

'AZERBAYCAN'IN GÜCÜ, BİZİM GURURUMUZ'

Tüm İzmirlilerin Azerbaycan'ı tanımasını istediğini vurgulayan Tugay, 'Azerbaycan Evi'nin 33'üncüsünü İzmir'de açmak büyük gurur olur. Azerbaycan ne kadar güçlü olursa, bu bizim için o kadar büyük gurur kaynağıdır. Aynı şekilde onlar da Türkiye'yi böyle görüyor. Büyüyerek ve gelişerek hem kendimize hem de dostlarımıza iyilik yapmış olacağız' diye konuştu.

21 Mart'ta Kültürpark'ta Bahar Bayramı etkinlikleri düzenleyeceklerini açıklayan Tugay, 'İzmir'de ilk kez Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen temsilci ve sanatçılarla birlikte Nevruz kutlayacağız. Nevruz'un, yüzlerce, belki binlerce yıl öncesinden gelen bir Türk bahar bayramı olduğu belirtiliyor. Bundan sonra da her 21 Mart'ta bu kutlamayı, Azerbaycanlı dostlarımızın yaptığı gibi biz de sürdüreceğiz' dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov ise Başkan Tugay'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.