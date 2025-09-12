Bunlar da ilginizi çekebilir

Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek.

Bakırköy’de 25 yıldır beklenen imar planları onaylanmasının ardından, itiraz süreci nedeniyle askıya çıkan planlarla ilgili itirazlar da karara bağlandı. İSTANBUL (İGFA) - İtirazların ardından Bakırköy’ün Demiryolu Kuzeyi ve Güneyine ilişkin 1/1000 ile 1/5000 ölçekli imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

