İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, beklenen büyük Marmara depremi öncesinde ilçe genelinde başlatacağı bina dayanıklılık testlerine, örnek teşkil etmesi amacıyla kendi binalarını test ederek başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, depreme hazırlık çalışmalarına kendi binalarından başlıyor. Bu kapsamda, Tarık Akan Konferans Salonu, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi ve Bakırköy Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde deprem dayanıklılık testlerine başlandı.

Testler, alanında uzman mühendisler ve teknik ekipler tarafından binalardan alınan karot örneklerinin analiz edilmesiyle yapılıyor. Test sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda binalarda güçlendirme çalışmaları yapılacak. Belediye, bu sürecin şeffaf bir şekilde yürüterek sonuçların kamuoyuyla paylaşacak.

‘ÖRNEK OLACAĞIZ’

Bakırköy Belediye Başkanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu testlerle hem kendi binalarımızın durumunu net bir şekilde göreceğiz, hem de ilçemizdeki diğer yapılar için örnek oluşturacağız. Amacımız, Bakırköy'ü depreme daha hazır ve dirençli bir ilçe haline getirmektir."



Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü Derya Güler de binalarda yapılan işlemlerle ilgili, “Belediye sorumluluğundaki binalarımızın depreme ne kadar hazır olduğunu belirlemek ve ölçmek amacıyla binalarımızın deprem performans analizlerini yaptırıyoruz” diye konuştu.