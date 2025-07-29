LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, yaz etkinlikleri kapsamında İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Göztepe Özgürlük Parkı’nda düzenlediği piknikte aileleri ve gönüllüleri ile bir araya gelerek anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana lösemi ve kanserle mücadele eden ailelerin yanında olan LÖSEV, bu kez İstanbul Göztepe Özgürlük Parkı’nda düzenlediği piknikle yaklaşık 300 kişiyi bir araya getirdi.

LÖSEV’e kayıtlı çocuklar, aileleri ve gönüllüler, yazın bu güzel gününde bir arada olmanın sevincini paylaştı.

LÖSEV Anadolu İrtibat Ofisi tarafından organize edilen piknikte, park alanı çocuklar, aileler ve gönüllüler için renkli ve eğlenceli bir ortama dönüştürüldü.

Etkinlik alanında yer alan “LÖSEV Hatırası” yazılı fotoğraf köşesi, nostaljik havasıyla katılımcılara unutulmaz kareler sunarken; balonlar, kurdeleler ve süslemelerle bezenen alan sıcak bir atmosfer oluşturdu.

Etkinlik, LÖSEV Dans Grubu’nun enerjik gösterisiyle başladı. Gün boyunca çocuklara özel olarak planlanan aktiviteler büyük ilgi gördü.

Yüz boyama, XOX oyunu, LÖSEV Kelime Avı gibi eğlence alanlarında vakit geçiren çocuklar, animatörlerle oyunlar oynadı, tahta bacak gösterisiyle keyifli anlar yaşadı. Çocukların neşesi, ailelerin de moral bulduğu sıcak bir ortama dönüştü.

LÖSEV yetkilileri, aileler ve gönüllülerle bir arada olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, “Gerçekleşen bu büyük piknik, lösemili çocuklarımız ve ailelerimiz için eşsiz bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Gönüllülerimizin özverili katkılarıyla aramızdaki bağlar daha da güçlendi. Etkinliğimize katılan tüm ailelerimize, değerli gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi.