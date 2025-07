Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ‘Hello Mersin’ Konuşma Kulübü, bu yaz döneminde de öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.MERSİN (İGFA) - Yenişehir, Halkkent, Tarsus ve Anamur şubelerinde eş zamanlı olarak devam eden programlarda ortaokul, lise ve yetişkin gruplarına yönelik konuşma temelli İngilizce eğitimleri veriliyor.

Her yıl düzenlenen yaz programı kapsamında kulübe olan başvuru yoğunluğu nedeniyle eğitim saatleri artırılırken, öğretmen kadrosu da genişletildi. Katılımcılar, okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratikle pekiştirmenin yanı sıra, uluslararası düzeyde iletişim becerilerini de geliştiriyor. Günlük yaşamdan sohbetler, drama etkinlikleri, tabu gibi oyunlarla desteklenen derslerde, öğrencilerin konuşma pratiği yapmaları sağlanıyor. Katılımcılar seviyelerine göre gruplandırılıyor ve herkesin kendi gelişim hızında ilerlemesi hedefleniyor. Ücretsiz Hello Mersin Konuşma Kulübü’ne katılmak isteyenler, başvurularını mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

DEMİR: “ÖĞRENCİLERİMİZ, OKULDA ALDIKLARI İNGİLİZCE EĞİTİMİNİ BURADA DAHA DA GELİŞTİRİYOR”

Yenişehir MERCEK’te Hello Mersin Sorumlusu Eren Demir, Hello Mersin Konuşma Kulübü’nde her sene olduğu gibi bu sene de ortaokul ve lise grupları için yaz programı düzenlendiğini ve aktif katılımın yoğun olduğunu belirterek, “Bu sene Yenişehir’in yanı sıra, Halkkent, Tarsus ve Anamur Şubemizde de konuşma kulüplerimizi aktifleştirdik. Aktivitelerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Konuşma Kulübümüzün tüm şubelerine, ortaokul ve lise grupları başvuru yapabiliyor. Başvurular mercek.mersin.bel.tr üzerinden şube seçimi yapılarak oluşturuluyor” dedi.