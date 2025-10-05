Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Atatürk Kültür Merkezi'nde 5G teknolojisini deneyimledi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom'un sunduğu teknolojiyle Türkiye'nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) öncü uygulamalar, sanatseverlere yenilikçi deneyimler yaşatıyor.

Türk Telekom'un teknolojiyi kültür sanat ile buluşturduğu AKM'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın katılımıyla 5G teknolojisi deneyimlendi.

Türk Telekom Opera Salonu'nu, Türk Telekom Lounge alanından 5G teknolojisiyle sunulan VR ile 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak takip eden Ersoy ve Önal, 5G hız testini geçekleştirdi.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1974425828046819797

Hız testinin ardından Bakan Ersoy, AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde 'Beden Perküsyonu Atölyesi' çalışmalarına katılan Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı'ndaki az gören çocuklara 5G ile uzaktan kontrollü robot aracılığıyla bağlanarak, atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin yalnızca bir kültür ve sanat mekânı değil, aynı zamanda çağın teknolojileriyle harmanlanarak geleceğe açılan bir vizyon merkezi olduğunu belirterek, 'Teknolojinin sanatla buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi'nde 5G'nin sunduğu imkanları deneyimlemekten büyük memnuniyet duydum. 5G altyapısı sayesinde sanatın erişilebilirliğini artırıyor, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin teknolojileriyle buluşturuyoruz. Kültür-sanatın dijital dönüşümüne katkı sağlayan bu vizyoner adımlar için Türk Telekom'a teşekkür ediyorum' dedi.