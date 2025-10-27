TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Eylül 2025'te Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde sabit kaldı. Genç nüfusta işsizlik ise bir önceki aya göre düşüş göstererek yüzde 14,9 oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 0,3 puan azalarak yüzde 48,9 seviyesinde kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 31,8 olarak ölçüldü.

İşgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan düşüşle yüzde 53,5 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda yüzde 35,7 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan düşüşle yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda yüzde 21,4 olarak kaydedildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki aya göre 1 saat artış göstererek 42,9 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 28,6 olarak ölçüldü. Ayrıca zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.