Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin yüzde 100 iştiraki olan Kavak Madencilik A.Ş. tarafından yürütülecek yeni maden arama projesi kapsamında altın arama çalışmaları için ilk adım atıldı.

Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı 1050 rakımlı Bozcaarmut Köyü sınırlarında sınırları içerisinde yer alan maden ruhsat sahasına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yapılacak sondaj çalışmalarıyla bölgedeki maden potansiyeli araştırılacak. Sondajlardan elde edilecek veriler doğrultusunda bölgede altın rezervi tespiti yapılması halinde, süreç Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) aşamasına taşınacak.

Bozcaarmut Köy Konağı'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Sosyal ve Kültür İşleri Şefi Samet Demir, Çevre ve Halkla İlişkiler Direktörü Ebru Doğutepe ve Halkla İlişkiler Uzmanı Büşra Aslan köy halkına proje süreci hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantıda, sondaj çalışmaları sırasında çevreye zarar verilmemesi için alınacak önlemler, olası etkiler ve sürecin şeffaf yürütülmesi konularında vatandaşların soruları yanıtlandı. Yetkililer, 'Sondaj çalışmaları yalnızca araştırma amaçlı yapılacak. Elde edilecek bulgular doğrultusunda altın varlığı tespit edilirse, tüm yasal süreçler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetiminde yürütülecektir' açıklamasında bulundu.

Bozcaarmut köyünde başlayan çalışmalar, Pazaryeri'nin maden potansiyelinin belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.