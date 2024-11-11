Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı Eylül'de yüzde 8,6 ile düşük seviyede gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Eylül ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiği Eylül ayında, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,4 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 17,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,7 saat olurken, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 25,6 oldu.