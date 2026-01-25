Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Filistinlilerin ibadetlerini yerine getirebilmesi için Gazze'ye 2 bin kişilik çadır cami kurdu. Başkan Tahir Büyükakın'ın öncülüğünde hayata geçirilen bu anlamlı çalışma, İsrail'in yıktığı camilerin ve susturmaya çalıştığı ezanın karşısında insanlığın sesi oldu.

KOCAELİ (İGFA) - İsrail'in ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılarla camilerin, hastanelerin ve yaşam alanlarının hedef alındığı Gazze'de, Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının yaklaşmasıyla güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Filistinlilerin bir araya gelerek ibadet edebilmesi amacıyla kurulan çadır cami, yıkımın ortasında bir umut ve birlik alanı olarak yükseldi.

2 BİN KİŞİLİK İBADET ALANI

Gazze'de kurulan çadır cami, 2 bin kişilik kapasitesiyle Ramazan boyunca Filistinlilerin toplu şekilde ibadet edebilmesine imkân sağlayacak. Bombardımanlar nedeniyle ibadethanelerin hedef alındığı bir ortamda kurulan bu yapı, yalnızca bir çadır değil; inancın ve direncin simgesi olarak dikkat çekiyor.

'ORALAR TOPARLANDIĞINDA BU CAMİYİ YAPMAYANIN KANI KURUSUN'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İsrail'in 2023'te Gazze'de İHH tarafından yaptırılan Onbaşı Hasan Camii'ni bombalayarak yıkmasının ardından yaptığı konuşmada sert ifadelerle tepki göstermişti. Başkan Büyükakın, o açıklamasında; 'Zaten ne kilise tanıyorlar, ne cami tanıyorlar, ne hastane tanıyorlar. İnsanlıktan zerre kadar da nasipleri yok. Oralar toparlandığında bu camiyi yapmayanın kanı kurusun.' ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de Ramazan için kurulan bu çadır cami, söz konusu ifadelerin yalnızca bir tepki değil, vicdani bir sorumluluk çağrısı olduğunun sahadaki karşılığı oldu.

Başkan Tahir Büyükakın, Filistin meselesini yalnızca açıklamalarla değil, somut adımlarla sahiplenen bir duruş sergiledi. 2023'te Filistin davasını 'varoluş davası' olarak nitelendiren Büyükakın'ın bu yaklaşımı, 2026 Ramazan'ında Gazze'de kurulan çadır camiyle bir kez daha somutlaştı. Büyükşehir Belediyesi, 2025'te Gazze'ye gönderdiği yardım tırlarıyla Filistin halkının yanında yer almış; gıda, temel ihtiyaç ve insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmıştı. Ramazan ayında hayata geçirilen çadır cami, bu desteğin yalnızca maddi değil, manevi boyutunu da ortaya koydu.

ZULME KARŞI EZAN, YIKIMA KARŞI VİCDAN

İsrail'in cami, hastane ve sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen Gazze'de kurulan bu mütevazı çadır cami; betonla değil, vicdanla, inançla ve dayanışmayla yükseldi. Ramazan ayında Filistinlilerin saf tutacağı bu alan, zulme karşı insanlığın susmadığını bir kez daha gösterecek.