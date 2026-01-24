Merkezi Bakü'de bulunan Türk Aksakalları Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Kamu Birliği, 20 Ocak şehitlerini anma ziyareti sırasında Türk şehit kardeşlerini de unutmadı.

BAKÜ (İGFA) - 15 Eylül 1918 tarihinde Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan Kolordusu ile birlikte Bakü'ye girerek şehri, Ermeni-Bolşevik işgalinden kurtarırken şehit düşen Türk askerlerinin aziz hatırasına dikilen anıtı ziyaret eden TAİB üyeleri, anıta çelenk bırakarak ruhlarına dualar etti.

TAİB Başkanı, akademisyen Sudeif İmamverdiyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk İslam Ordusu askerlerinin Bakü'nün kurtuluşu sırasında sergiledikleri kahramanlıkların hiçbir zaman unutulmayacağını, Azerbaycan halkının onların mukaddes hatırasını daima yaşatacağını ifade etti.