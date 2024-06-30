Haber: Zerrin ERDOGAN: Halk TV sabah haberlerinin sunucusu Gazeteci İsmail Küçükkaya, tatil için geldiği Antalya’da büyük bir acı yaşadı. Annesi Halise Küçükkaya (75), Kundu turizm beldesindeki bir otelde denize girerken geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayata veda etti.

Olayın yaşandığı sırada İsmail Küçükkaya, annesi ve kardeşiyle birlikte otelin bulunduğu sahildeydi. Bir süre yüzen Halise Küçükkaya’nın suda çırpındığını fark eden cankurtaranlar hemen müdahale etti ve onu kıyıya çıkardı. Otelin sağlık ekibi, Halise Küçükkaya’ya müdahale etmesine rağmen onu kurtaramadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve adli tıp yetkililerinin incelemesinin ardından Halise Küçükkaya’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, Halise Küçükkaya’nın kalp krizi geçirdiği ve boğulduğu tespit edildi.



İsmail Küçükkaya, annesinin cenazesini teslim almak için morga gittiğinde derin bir üzüntü içindeydi. Ağlayarak ayakta durmakta zorlanan Küçükkaya, annesinin cenazesini toprağa verilmez üzere memleketi Kütahya’nın Simav ilçesine gönderdi. Halise Küçükkaya’nın cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.