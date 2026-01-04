Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak amacıyla 2025'in 3. döneminde 288 projeye toplam 124 milyon TL'den fazla hibe desteği sağlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dezavantajlı grupların çalışma hayatına katılımını artırmak için önemli bir adım attı.

Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını desteklemek amacıyla 2025 yılının 3. döneminde 288 projeye toplamda 124 milyon TL'den fazla hibe desteği tahsis edildi.

Bakan Işıkhan, 'Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projelerine katılmak, destekli istihdam ve korumalı işyeri projeleri aracılığıyla çalışma hayatına adım atmak isteyen dezavantajlı grupların yanındayız. Vatandaşlarımızın üretime ve çalışma hayatına katılımını artırmak için desteğimiz sürecek' ifadelerini kullandı.

Sağlanan destekler sayesinde engelli ve eski hükümlü vatandaşların iş gücüne erişimi kolaylaşacak, hem bireylerin hem de toplumun ekonomik ve sosyal faydası artırılacak.