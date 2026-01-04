Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere İş Geliştirme ve Kredi Finansman Destekleri kapsamında 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını açıkladı. Geri ödemeli desteklerde birinci dönem başvurularına yönelik programa katılım için son tarih 31 Ocak 2026.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcileri finansal olarak desteklemeye devam edecek yeni programı duyurdu. KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında, işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destek verilecek. Kadın ve genç girişimciler ise Kredi Finansman Desteği ile 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteğine ulaşabilecek.

2025 yılında İş Geliştirme Desteği kapsamında toplam 1.699 projeye 2 milyar 450 milyon TL destek sağlandığını aktaran Bakan Kacır, 'Bu destekler, girişimcilerimizin işini büyütmesine ve yeni istihdam yaratmasına imkan sağlıyor. 2026 programımızla da finansmana erişimi kolaylaştırmayı sürdüreceğiz' dedi. Bakan Kacır, 'KOSGEB destekleriyle girişimcilerimizi bilgi ve sermaye ile güçlendiriyoruz. Kadın ve genç girişimciler için özel fırsatlar sunarak Türkiye'nin inovatif ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

DESTEK DETAYLARI:

İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık, bilişim altyapısı ve veri işleme, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerindeki girişimlere yapılacak desteklerin detayları ise şöyle:

İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL'ye kadar, %80 oranında geri ödemeli destek sağlanacak. Kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını girişimciler için üst limit 150 bin TL artırılacak.

Destek; personel, makine, teçhizat, yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi giderleri kapsıyor.

Kredi Finansman Desteği ile girişimciler 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği alabilecek; kredi maliyetinin %50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak ve azami vade 36 ay olacak.

31 Ocak 2026 tarihine kadar alınacak başvurular sektör bazında kurullar tarafından değerlendirilerek ülke genelinde ilk 500 ve il bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak.

Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmayacak, geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak.