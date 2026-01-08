Konya'da istihdamın artırılması ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla İŞKUR Konya İl Müdürlüğü ile Anadolu Birlik Holding arasında 'Aktif İşgücü Programları ve İstihdamın Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı.

KONYA (İGFA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Anadolu Birlik Holding, il genelinde istihdamın artırılması, işgücü piyasasının güçlendirilmesi ve işsizliğin azaltılması amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. 'Aktif İşgücü Programları ve İstihdamın Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü', Anadolu Birlik Holding binasında düzenlenen törenle imzalandı.

Protokole, İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftci ile PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu imza attı. Törende konuşan İŞKUR Konya İl Müdürü Çiftci, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve istihdama kazandırılmasında özel sektörün kilit rol oynadığını vurguladı. Anadolu Birlik Holding ve iştiraklerinin işgücü ihtiyacının İŞKUR aracılığıyla karşılanacağını belirten Çiftci, protokolün aktif işgücü programları yoluyla istihdama doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Çiftci, İŞKUR ile iş birliği yapan işverenlerin doğru adaya hızlı erişim, işbaşında eğitim, adayları yakından tanıma ve maliyet avantajı gibi önemli fırsatlar elde ettiğini ifade ederek, bu modelin istihdam riskini azalttığını ve sürdürülebilirliği artırdığını kaydetti. 2026 yılı içerisinde benzer iş birliklerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise kamu-özel sektör iş birliklerinin istihdam ve sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Anadolu Birlik Holding olarak Konya'da istihdama en fazla katkı sunan kurumlardan biri olduklarını vurgulayan Erkoyuncu, imzalanan protokolün hem iş arayan vatandaşların istihdama erişimini kolaylaştıracağını hem de kurumların nitelikli işgücüne ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.