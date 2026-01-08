TÜBA üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yer altı sularının kontrolsüz kullanımının İzmir'i ciddi bir çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, önlem alınmazsa deniz suyunun 50-60 yıl içinde Basmane'ye kadar ilerleyebileceğini söyledi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu üyeleri, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ile bir araya gelerek İzmir ve Türkiye'nin büyüyen su ve enerji krizini değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Yaşar, İzmir'in uzun vadede karşı karşıya olduğu en büyük tehlikenin 'çökme' olduğunu vurguladı. Kentte kullanılan suyun yaklaşık yüzde 80'inin yer altı sularından sağlandığını belirten Yaşar, kuyu derinliklerinin 1200 metreye kadar indiğini ve bunun İzmir ile çevresindeki ovaların altını boşalttığını söyledi. İzmir'de çökme sürecinin sessiz ama sürekli ilerlediğini ifade eden Yaşar, 'Eğer önlem alınmazsa 50-60 yıl sonra deniz suyu Basmane'ye kadar gelebilir. Alsancak'ta hissedilen kanalizasyon kokularının nedeni de altyapının deniz seviyesinin altına inmeye başlamasıdır' diye konuştu.

Kuraklığın yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal krizlerin de temelinde yer aldığını vurgulayan Yaşar, dünya genelinde Cakarta ve Mexico City gibi kentlerde yılda 10-15 santimetre çökme yaşandığını, bazı bölgelerin tamamen boşaltıldığını hatırlattı. Yer altı sularının stratejik bir rezerv olduğuna dikkat çeken Yaşar, Türkiye genelinde yaklaşık 550 bin kuyu bulunduğunu, bunların 120 bininin kaçak olduğunu belirterek denetimlerin acilen artırılması gerektiğini kaydetti.

Temiz Toplum Temiz Gelecek Platformu Başkanı Yunus Karakaya ise uyarıların artık görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, söz konusu uyarının siyasi değil, yaşamsal bir mesele olduğunu ifade ederek, 'İzmir'in altı boşalıyor. Bilimin sesine kulak verilmezse çocuklarımıza yaşanabilir bir şehir bırakamayacağız' diye konuştu.