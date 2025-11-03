Bursa Nilüfer Belediyesi, eski baskı tekniklerini çiçek sevgisiyle buluşturan sanatçı Tülin Dizdaroğlu'nun nadir eserlerine ev sahipliği yapıyor. Küratör Engin Özendes'in de belirttiği gibi, dünya çapında az sayıda sanatçının uyguladığı bu özel teknikler, Dizdaroğlu'nun kimya bilgisini sanata aktarış hikayesiyle dikkat çekiyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde açılan 'Işığın İzi' sergisi, kimya öğretmeni Tülin Dizdaroğlu'nun 19'uncu yüzyıla ait eski fotoğraf baskı tekniklerini modern sanatla buluşturduğu eserlerden oluşuyor. Ülkemizde bu teknikleri uygulayan az sayıda sanatçıdan biri olan Dizdaroğlu, ışık duyarlılığına dayanan baskı yöntemlerini çiçek sevgisiyle harmanlıyor. Ortaya çıkan eserler sanatseverlerin beğenisine sunulurken, serginin küratörlüğünü Engin Özendes üstlendi. Açılışa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.



Serginin küratörü Özendes, fotoğrafın çekim anı ve sonrasındaki işleme süreci olmak üzere iki temel teknik boyutu bulunduğunu belirterek, sanatsal değerlendirmenin teknik altyapıdan ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti. Dünya çapında bile çok az sayıda sanatçının hala bu eski tekniklerle çalıştığını vurgulayan Özendes, yapılan işin kıymetine dikkat çekti.

TEK DİLEĞİM BU TEKNİĞİN YAYGINLAŞMASI

Sanatçı Tülin Dizdaroğlu da, kimya öğretmeni olduğunu ve 30 yıldır fotoğrafla ilgilendiğini belirterek, fotoğrafta görsel ve mesaj kadar baskının da çok önemli olduğuna inandığını ifade etti. Siyah beyaz fotoğraflarını her zaman karanlık odada kendi emeğiyle bastığını anlatan Dizdaroğlu, resimsi bir tat arayışı nedeniyle grenli baskıya yöneldiğini söyledi. Bu ilgisinin, İstanbul Bienali'nde dünyadaki fotoğraf sanatçılarının farklı baskı teknikleriyle tanışmasıyla başladığını dile getiren Sanatçı, 'Onlar yapıyorsa ben neden yapamıyorum?' diyerek yola çıktığını aktardı.

Bu amaçla Marmara Üniversitesi'nde eski baskı teknikleri üzerine bir yüksek lisans tezi hazırladığını belirten Dizdaroğlu, mevcut 20-30 teknik arasından beşini seçerek kağıt, kumaş, ahşap, cam ve metal olmak üzere beş farklı yüzeyde denemeler yaptığını anlattı. Çok iyi sonuçlar aldığını söyleyen Sanatçı, bunda kimyacı olmasının da etkili olduğunu kaydetti. Türkiye'de daha çok akademik çevrelerle sınırlı kaldığını dile getiren Dizdaroğlu, 'Tek dileğim bu tekniğin yaygınlaşması ve gençlerin öğrenmesi' dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ise eserleri gördüğünde adeta bir sihirle karşılaştığını belirterek, hazırlık süreci ve küratörlüğün önemine dikkat çekti. Eserlerin arkasında büyük bir emek olduğunu ifade eden Erman, Tülin Dizdaroğlu'nu ve emeği geçenleri kutladı. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

Özgün eserlerin yer aldığı 'Işığın İzi' sergisi, 23 Mart 2026 tarihine kadar Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde gezilebilecek.