Bursa'da 2017 yılında kurulan ve 2 bine yakın üyesi bulunan İşçi Haklarını Koruma Derneği (İŞÇİDER), yeni temsilcilikler konusunda taleplerin çok olduğunu ancak temkinli hareket ettiklerini kaydetti.BURSA (İGFA) - Kısa adı İŞÇİDER olan ve bir çok temsilcilikleri bulunan İşçi Hakları Koruma Derneği Genel Başkanı İsmail Doru, temsilcilik konusunda çok talep geldiğini ancak temkinlik hareket ettiklerini belirtti.

Kendilerine üye olmak isteyenlerin beklenti içinde olmaması gerektiğini ifade eden Genel Başkan İsmail Doru, "İşçi Haklarını Koruma Derneği üretime değil, topluma, halka ve geleceğe hizmet eder. Biz yarınları düşünüyoruz ve bunu yaptığımıza da inanıyoruz.” dedi.

“TEK BİR GÜN YETERLİ DEĞİL”

Fabrikalardaki işçilerin başına bir sorun geldiğinde ne yapacağını bilmediğini söyleyen Başkan Doru, “Fabrikada çalışanlar, başına sorun geldikleri anda bilgi almak istiyorlar. Danışmaya gittiklerinde hemen hemen bin 500 bin lira civarında para talep ediyor. Biz insanlara bunu ücretsiz karşılıyoruz. Bu nedenle talep yüksek oluyor" dedi.

Yaşanılan sorunların çoğunluğunun yüksek perdeden anlatılması gerektiğini vurgulayan Doru, 1 Mayıs'ların da kendileri için önemli bir gün ancak tek bir gün yeterli olmadığını söyledi. "Kamuoyunda bir gün gündeme geliyoruz. Basın, siyaset işçi sınıfını dikkate almıyor" diyen Doru, "İşçi sınıfının temsilcileri TBMM’de temsil edilemiyor. Bu ülkede parası ve gücü olan siyaset yapabiliyor. Sendikaların eksikleri zaman zaman oluyor ve en büyük engellerin kaldırılması gerekir. İşçilere vurulan en büyük darbe 2008 yılında oldu. Biz çıkan yasayı “zulüm yasası” olarak kabul ediyoruz. Emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş gerekiyor. İşçiler için bu yasa kökten kaldırılmalı.” çağrısını yineledi.