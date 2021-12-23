Türkiye’nin En Beğenilen CHRO’ları ödüllerini aldı

Türkiye’de 2021’in En Beğenilen 50 CEO'su, En Beğenilen CHRO'su ve En Beğenilen CMO'sunun açıklandığı “Büyülü Gala Geceleri”, 21-22-23 Aralık’ta Shangri-La Bosphorus İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İş dünyasının oylarıyla belirlenen 2021 Yılının En Beğenilen CHRO’ları, 21 Aralık Çarşamba günü açıklandı.

Türkiye’nin En Başarılı Liderlerine Oy Yağmuru

Organizasyonu Türkiye’nin lider toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından yapılan “Altın Lider Ödülleri” platformunda tüm Türkiye’den 35 binin üzerinde oy kullanıldı. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin “tekil oyu” ve cep telefonuna gönderilen “doğrulama kodu” ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021’de sona erdi. Yapılan değerlendirmeye göre en fazla oy alan İnsan Kaynakları liderleri, Yaşar’ın konseriyle taçlanan gecede ödüllerini aldılar.

Seda Mızraklı Ferik:

“Hedefimiz kapsayıcı, teknolojik ve güvenilirliği yüksek bir ödüllendirme platformu oluşturmaktı”

“Hedefimiz kapsayıcı, teknolojik ve güvenilirliği yüksek bir ödüllendirme platformu oluşturmaktı”

Değişen piyasa koşullarında, şirket başarısında liderlerin özelliklerinin öne çıktığını belirten KREA M.I.C.E.’ın kurucusu Seda Mızraklı Ferik, “C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerden büyük beğeni aldı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve kullanılan on binlerce oy sebebi ile ‘Türkiye’nin En Prestijli Liderlik Ödülleri’ olarak tarif ettiğimiz ‘Altın Lider Ödülleri’nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Şirketlerin liderlerinin bıraktıkları ‘anlamlı izleri’ destekliyoruz” dedi.

Global HR Summit & Exhibition 2022, 22-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ana teması WORK 4.0 Sustainable Business olacak zirvenin onur konuşmacısı, sektörün yakından tanıdığı üniversite profesörü, yazar, konuşmacı, yönetim koçu ve yönetim danışmanı Dave Ulrich olacak. Yine dört ana kulvarda oluşturulacak içerikler Liderlik, Gelecek, Çalışan Bağlılığı – Kurum Kültürü – İşveren Markası Ve Kurumsal İyilik başlıkları çatısı altında toplandı.

2021 Yılının En Beğenilen CHRO’ları (alfabetik sıra ile):

TÜRK HAVA YOLLARI, ABDULKERİM ÇAY, Genel Müdür İnsan Kaynakları Yardımcısı

TÜPRAŞ, AHMET AKSOY, İnsan Kaynakları Direktörü

FORD OTOSAN, ALİ RIZA AKSOY, İnsan Kaynakları Lideri

İKEA, AYLA AKKABAN MAŞLAK, Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları - CHRO

TÜRK TUBORG, AYŞE GÜVENÇ, İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı

ANADOLU ISUZU, AYŞEGÜL ÖRS, İnsan Kaynakları Direktörü

TEB, BADE SİPAHİOĞLU IŞIK, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

CARGİLL, BANU ÖKSÜN, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Hindistan İnsan Kaynakları ve Enrichment Segment Lideri

FLORMAR, BESTE ŞİRİN, Global İnsan Kaynakları Direktörü

DOĞUŞ GRUBU, BUSE KASAPOĞLU ÖZEN, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

LOREAL, DEMET HATİPOĞLU AKMAN, İnsan Kaynakları Direktörü

GARANTİ BBVA, DİDEM DİNÇER BAŞER, Genel Müdür Yardımcısı

AKKÖK HOLDİNG, DUYGU ERZURUMLU CENGİZ, Akkök Holding & Akenerji CHRO

NIELSEIQ, EBRU ODABAŞI, İnsan Kaynakları İcra Direktörü

COCA COLA İÇECEK, EBRU ÖZGEN, CCI Grup İnsan Kaynakları Direktörü

ANAGOLD, EBRU PİLAV, Vice President People and Communication

İNCİ HOLDİNG, ELİF İÇÖREN, İnci Holding CHRO

SODEXO, FERİDE DÜZDURAN GÜNDÜZ, İnsan Kaynakları GMY

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş., GÖKÇEN DERVİŞOĞLU, İnsan Kaynakları Direktörü

AKKİM KİMYA, GÖKHAN ATA OKUTAN, İnsan Kaynakları ve Ortak Hizmetler Direktörü

SAHİBİNDEN.COM, GÜNTULU PEKER, İş Destek Genel Müdür Yardımcısı

ASELSAN, PROF.DR. HAKAN KARATAŞ, Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı

SAP, HANDE GENÇ, SAP Güney Avrupa, Afrika, Orta Doğu Danışmanlık Hizmetleri Bölge ve Türkiye İK Direktörü

KPMG, HANDE ŞENOVA, Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şirket Ortağı

ALBAYRAK HOLDİNG, HÜSEYİN YAVUZTÜRK, İnsan Kaynakları Koordinatörü

SOMPO JAPAN SİGORTA, IŞIN MENGENLİ, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

NESTLE, İLKAY KAYGANACI, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür

ADEL, MEHMET BÜYÜKÇOLAK, İnsan Kaynakları ve Kalite Direktörü

UNİLEVER, MELİSSA GEE KEE, Orta Asya ve İran İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

ING BANK, MELTEM KALENDER ÖZTÜRK, ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

GittiGidiyor, MURAT YÜKSEL, Chief People & Culture Officer (CPCO)

BORUSAN HOLDİNG, NURSEL ÖLMEZ ATEŞ, Borusan Grubu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı

SECURİTAS, ÖYKÜM GÜLAY, Securitas Türkiye İnsan Kaynakları Koordinatörü

KOÇ HOLDİNG, ÖZGÜR BURAK AKKOL, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı

AKBANK, PINAR ANAPA, İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı

HENKEL, PINAR KADIRGAN, Türkiye ve İsrail İnsan Kaynakları Başkanı

ALARKO HOLDİNG, PINAR YAMANER, İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı

MEDICANA, SEÇİL BAYDAŞ, İnsan Kaynakları Grup Başkanı

MEDIAMARKT, SEÇİL NAMRUK, İcra Kurulu Üyesi İnsan Kaynakları Direktörü

KASTAMONU ENTEGRE, SELİM ÇELEBİ, İnsan Kaynakları Direktörü

NTT DATA, SELİN BAKAÇHAN, TR & MENA, People&Culture Director

NOVARTİS, DR.SENAY KIZILKAYA, CHRO

ETİ, SİBEL AKGÜN, İnsan Kaynakları Başkanı/İcra Kurulu Üyesi

SOCAR TÜRKİYE, SİBEL UĞUR, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Başkanı

ŞÖLEN, ŞENAY GANİ, İnsan Kaynakları Direktörü

ŞİŞECAM, ŞENGÜL ARSLAN, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

ARKAS HOLDİNG, ŞENGÜL ATALAY, CHRO

KİBAR HOLDİNG, ŞENNUR KURU, İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı

SHAYA, YASEMİN AVCI, İnsan Kaynakları Direktörü

TELEPERFORMANCE, ZÜHRE AYDAN AYAZ, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Altın Lider Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi için: https://altinliderodulleri.org

KREA M.I.C.E. hakkında:

2002 yılında sektörün duayen ismi Seda Mızraklı Ferik tarafından kurulan KREA, KREA M.I.C.E. (Toplantı, Seyahat, Kongre, Etkinlik Yönetimi), KREA DIRECT, KREA DIGITAL, KREAHR, KREA Disrupt (Çizgi Altı Reklam) şirketleri ile 360 derece müşteri memnuniyeti yaratan, 300’den fazla markaya offline & online hizmet veren bir şirketler grubudur. KREA, kuruluşundan bu yana yüzlerce lider kuruluşa 5 bin 500’den fazla projede hizmet vermiştir. KREA Grup şirketi olan KREA M.I.C.E., A Grubu Seyahat Acentesi olarak yurtiçi ve yurtdışı toplantı, kongre, konferans organizasyonu, 500 kişi ve üzeri toplantı, etkinlik ve bayi toplantıları, iç iletişim toplantıları bin kişi ve üzeri kurumsal motivasyon etkinlikleri, yurtiçi ve yurtdışı B2B Incentive seyahatler gerçekleştirmektedir. Uluslararası onlarca ödüle sahip olan KREA M.I.C.E. sektörün Oscarları kabul edilen Ace of M.I.C.E.’da Türkiye’nin “En İyi Etkinlik Yönetimi ve Toplantı Firması” seçilmiş, 2020 Eventex Global Etkinlik Ödülleri’nde ise dünya birincisi olmuştur. Pandemi döneminde tüm etkinlikleri dijital platforma taşıyan KREA M.I.C.E., 2021’de yeni bir atılım yaparak, kendi markası ile çok geniş katılımlı ve uluslararası etkili üst düzey liderlik zirveleri yapmaya başlamıştır. Mart 2021’de Türkiye’de bugüne değin yapılmış en büyük insan kaynakları ve liderlik zirvesi olan “Global HR Summit 2021”i gerçekleştirmiş ve Türkiye’den toplantı sektöründe ilk dünya markasını yaratmayı başarmıştır. KREA M.I.C.E. ardından 19-22 Ekim’de düzenlenen Türkiye’nin toplantı sektöründe pazarlama alanında gerçekleşmiş en global, en kapsamlı ve üst düzey katılımlı uluslararası etkinliği olan “Global Marketing Summit 2021”i organize etmiş, bu Zirve’ye ise 143 ülkeden 53 bin 392 kişi katılmış, Türkiye’de bugüne dek yapılmış en büyük Pazarlama Zirvesi ve yine Türkiye’den bu alanda çıkan ilk dünya markası olmuştur.