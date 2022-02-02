E-GÜVEN’de üst düzey atama; Genel Müdürü İlker Türkoğlu oldu

Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN’in yeni Genel Müdürü İlker Türkoğlu oldu. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun olan İlker Türkoğlu, kariyerine 2001 yılında Sony Ericsson’da başladı. Türkoğlu, 20 yılı aşan çalışma hayatı boyunca 8 ayrı şirkette satış direktörlüğü, yöneticilik, pazarlama müdürlüğü gibi görevler üstlendi.

E-GÜVEN yönetim kadrosunu güçlendiriyor

Sony Ericsson’un ardından Turkcell ve Türk Henkel’de kariyerini sürdüren Türkoğlu, Garanti Ödeme Sistemleri’nde 8 yıldan fazla yöneticilik yaptıktan sonra; PayU’da Satış Direktörlüğü, Asseco South Eastern Europe’da Ülke Satış Müdürlüğü ve Birleşik Ödeme’de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin ardından E-GÜVEN Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Müşteri odaklı yenilikçi çözümler

Profesyonel iş hayatına E-GÜVEN Genel Müdürü pozisyonunda devam edecek olan İlker Türkoğlu, yeni görevine ve hedeflerine ilişkin şunları söyledi: “E-imza ve mobil imza konusunda 20 yıla yakın süredir hizmet veren E-GÜVEN’de yarının dünyasını bugünden öngörerek çözüm odaklı yenilikçi projeleri birlikte hayata geçirecek olmaktan dolayı heyecanlı ve mutluyum. Süreklilik, değişime uyum, yenilikçilik ve güven faktörlerinin hizmet anlayışının temelini oluşturduğu E-GÜVEN’de dijital dönüşüm ile iş ve imza süreçlerini elektronik ortama taşımak isteyen müşterilerimizin sadece hizmet sağlayıcısı değil, dijitalleşmedeki stratejik ortağı olmayı da hedefliyoruz. Sektör liderliği konumumuzu ve bizi biz yapan kurumsal değerlerimizi koruyarak tüm departmanlarımızın katkısıyla geleceği birlikte şekillendireceğiz.”