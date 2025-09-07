Geçirdiği talihsiz kazanın ardından konserlerine ara vermek zorunda kalan ünlü sanatçı İrem Derici, önceki akşam Söke’de sahneye çıkarak hayranlarıyla yeniden buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Apartman girişinde düşerek başından yaralanan ve 10 dikiş atılan Derici, uzun bir aradan sonra verdiği konserle binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Hit şarkılarını seslendirirken sahnedeki enerjisiyle izleyicileri hem coşturan hem de duygulandıran Derici, performansıyla büyük beğeni topladı. Konser sonunda dakikalarca alkışlanan sanatçı, güçlü dönüşüyle bir kez daha gönülleri fethetti.