İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarını kınayarak, 'İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak' denildi.

İRAN (İGFA) - İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık, yazılı bir açıklama yaptı.

'İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.'