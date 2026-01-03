Bursa'dan Kuveyt'e turizm teması
Bursa'dan Kuveyt'e turizm teması
İçeriği Görüntüle

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarını kınayarak, 'İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak' denildi.

İRAN (İGFA) - İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşılık, yazılı bir açıklama yaptı.

'İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır.'

Kaynak: RSS