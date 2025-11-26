Tarım ve Orman Bakanlığı, İran'ın Hirkani Ormanları'nda devam eden yangınlara müdahale için Türkiye'den uçak ve helikopter desteği gönderildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, İran'ın Hirkani Ormanları'nda çıkan yangınlara Türkiye'den destek gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre, Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan 2 yangın söndürme uçağı ve 1 su atar helikopter, yangınla mücadele çalışmalarına sahada katıldı.

Bakanlık paylaşımında, yangınlarla mücadelenin sınır tanımadığına dikkat çekilerek, 'Ortak mirasımız olan ormanları korumak için birlikte mücadele ediyoruz' ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin bu adımı, komşu ülke İran'a dayanışma ve uluslararası iş birliği mesajı olarak değerlendirildi.

