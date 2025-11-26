Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna konusunda düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin çevrimiçi toplantısına katıldı. Zirvede savaşın seyri, barış girişimleri ve diplomatik temaslar ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ukrayna' konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medya hesabından duyurduğu paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki mesajlarında, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın son durumu, barışa yönelik adımlar ve ateşkes seçenekleri masaya yatırıldığı kaydedildi.

'TÜRKİYE ADİL VE KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Türkiye'nin savaşın sona ermesi için yürüttüğü diplomatik gayretleri kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin yeniden İstanbul'da yapılabileceğini belirterek Türkiye'nin bu konuda hem Ukrayna hem de Rusya ile temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

35 ÜLKE TEMSİLCİSİ KATILDI

Toplantıda Türkiye tarafından, enerji ve liman altyapılarını da kapsayan bir ateşkes düzenlemesinin, kapsamlı bir barış anlaşmasının müzakeresi için uygun zemini oluşturabileceği görüşü dile getirildi.

Zirvede 35 ülkenin temsilcileri yer alırken, kalıcı barış için atılması gereken adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.