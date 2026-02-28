İsrail saldırılarına karşı İran, ABD'nin Bahreyn'deki üssüne ve İran'a balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'de otobüs terminali vuruldu.
İRAN (İGFA) - İsrail'in İran'a saldırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük operasyon başlattıklarını açıklamıştı.
İran, saldırılara karşı balistik füzelerle önce ABD'nin Bahreyn'deki üssünü, ardından İsrail'i vurdu.
İran'ın saldırılarında ABD'ye ait 5. Filo hizmet merkezi ile İsrail'de otobüs terminali kullanılamaz hale geldi.
İsrail halkı sığınaklara kaçarken, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.
Kaynak: RSS