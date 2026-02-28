Bolivya'da içinde yüklü miktarda para bulunan uçak, şehir merkezinde en işlek caddeye düştü. Kazada 20 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
BOLİVYA (İGFA) - Güney Amerika ülkesi olan Bolivya'da içinde yüklü miktarda para bulunan uçak, şehir merkezinde en işlek caddeye düştü. Kazada 20 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Uçağın şiddetli rüzgardan dolayı piste iniş yapamayıp düştüğü belirtiliyor.
