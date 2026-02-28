Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçağın şiddetli rüzgardan dolayı piste iniş yapamayıp düştüğü belirtiliyor.

BOLİVYA (İGFA) - Güney Amerika ülkesi olan Bolivya'da içinde yüklü miktarda para bulunan uçak, şehir merkezinde en işlek caddeye düştü. Kazada 20 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

