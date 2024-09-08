Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) -  Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Memur-Sen Bursa: Tasarruf memurun üzerinden yapılmamalı Memur-Sen Bursa: Tasarruf memurun üzerinden yapılmamalı

Son açıklamayla birlikte sayı 21'e çıkarken, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1832774957211767272

Kaynak: igf