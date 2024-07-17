Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit ile Barış Pınarı bölgesindeki toplam 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

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Bakanlık, açıklamasında "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" mesajını verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1813527202069115042

Kaynak: igf