Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), sahte belge ve vergi kaçakçılığı organizasyonlarına aracılık ettiği değerlendirilen kişilerle ilgili kapsamlı bir uyum denetimi başlattı.

ANKARA (İGFA) - Vergi Denetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre çalışmaların yalnızca belgeyi düzenleyen ya da kullanan mükelleflerle sınırlı olmadığı, bu yapıların kurulmasına, sürdürülmesine veya gizlenmesine katkı sağlayan kişi ve kuruluşların da mercek altına alındığını duyurdu.

109 KİŞİ HAKKINDA UYUM DENETİMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile yürütülen koordinasyon kapsamında, 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin 109 kişi nezdinde münferit uyum denetimi başlatıldı.

Denetimlerde, özellikle müşterini tanı, kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülükleri incelendi. Sahte belge ticareti başta olmak üzere vergi kaçakçılığıyla bağlantısı somut tespitlerle ortaya konulan kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda, yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilip getirilmediği değerlendirildi.

8 BİN 566 İHLAL, 1,54 MİLYAR LİRALIK CEZA ÖNERİSİ

VDK'nin açıklamasına göre, 2018-2025 döneminde yapılan denetimlerde 8 bin 566 ihlal tespit edildi. Bu ihlaller için toplam 1 milyar 540 milyon 838 bin 612 lira ceza önerildi. Kurul, bu tespitlerin herhangi bir risk analiz sisteminin ürettiği göstergelere değil, daha önce düzenlenen raporlara, MASAK ve VDK tarafından yapılan somut incelemelere dayandığını bildirdi.

DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEYEN 32 KİŞİ SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Denetim kapsamında kendilerine tebligat yapılan kişilerden 32'sinin defter ve belgelerini ibraz etmediği belirtildi. Bu kişiler hakkında, adli yaptırıma konu olabilecek fiillere ilişkin rapor düzenlenerek savcılığa bildirimde bulunulduğu kaydedildi. VDK, yürütülen çalışmaların hiçbir meslek grubunu topluca zan altında bırakmadığını vurguladı. Açıklamada, denetimlerin odağında mesleki unvan değil, sahte belge veya vergi kaçakçılığı organizasyonlarına bilinçli biçimde aracılık edildiğine ilişkin somut tespitler olduğu ifade edildi.

Kurul, sahte belgeyle mücadelenin mükellef hakları ve mesleki itibar gözetilerek sürdürüleceğini, ikinci aşama çalışmaların da yakın zamanda devreye alınacağını açıkladı.