Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı paylaşımda Fatih'in emaneti olan Ayasofya'nın tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecinden geçtiğini belirterek, çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

4 ETAPLI RESTORASYONUN 3'Ü TAMAMLANDI

Bakan Ersoy, başlatılan 4 etaplı restorasyon uygulamasının 3 aşamasının tamamlandığını açıkladı. Minare, kubbe ve mozaiklerde hassas çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirten Ersoy, ana kubbede ibadet ile restorasyonun eş zamanlı yürütülmesini sağlayan sistemin uygulandığını ifade etti.

Fatih'in emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni tarihinin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe taşıyoruz.



Ayasofya'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek gelinen son durumu değerlendirdik.



Başlattığımız 4 etap restorasyon uygulamasından 3'ünü tamamladık. Minare, kubbe: pic.twitter.com/c3gJOKfSmq — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 28, 2026

YER ALTINDAKİ MİRAS DA KORUNUYOR

Ayasofya'nın yalnızca görünen bölümlerinin değil, yer altında saklı mirasının da aynı hassasiyetle korunduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Ayasofya'nın 'insanlığı çatısı altında buluşturan ortak bir miras' olduğuna dikkat çekerek, bu eşsiz mabedin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılacağını belirtti.