Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri geçtiğimiz hafta sahillerde 227 vatandaşı boğulmaktan kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) geçtiğimiz hafta 227 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

227 KİŞİ KURTARILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. 7 gün görev yapan ekipler; Cebeci’de 89, Kovanağzı’nda 6, Kumcağız’da 60, Miço Kadınlar Plajı’nda 6, Kerpe’de 14, Sarısu’da 9, Seyrek’te 11, Bağırganlı’da 11, Karamürsel’de 6, Ereğli Sahili’nde 3, Darıca’da 7 ve Bayramoğlu’nda 5 kişi olmak üzere toplam 227 vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 32 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.