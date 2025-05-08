Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi Külliye’de resmi törenle karşıladı.

Sudani’nin makam aracı, külliye önündeki caddede süvariler eşliğinde protokol kapısına kadar getirildi.

Tören alanında iki ülkenin milli marşları çalındı, Sudani Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1920455474077466974

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı, top atışı yapıldı. Erdoğan ve Sudani, iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili, daha sonra heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmeler sonrasında ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.