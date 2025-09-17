Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izinlerini, 6493 sayılı Kanun kapsamında mevzuata aykırı işlemler nedeniyle iptal etti.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren iki şirketin faaliyet izinlerini iptal etti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararlara göre, IQ Money için 10 Eylül 2020 tarihli ve 10953/20552 sayılı izin, Paypole için ise 27 Nisan 2023 tarihli ve 11429/21028 sayılı izin iptal edildi. Söz konusu şirketler, artık Türkiye'de ödeme hizmeti sunamayacak ve elektronik para ihraç edemeyecek.

Her iki şirket de kanunun 16. maddesinin (c) ve (ç) bentleri ile 19. maddesi gereğince lisanslarını kaybederken, iptal gerekçeleri olarak gerçeğe aykırı beyanlar, şartların kaybedilmesi ve yasal ihlaller olarak açıklandı.