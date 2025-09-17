Perakende temsilcileri ve tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan Perakende Zirvesi’ne yoğun katılım sağlayan Bursalı yerel zincirler, yeni iş birliklerinin temelini attı.BURSA (İGFA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katılımıyla, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) ev sahipliğinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2025 Perakende Zirvesi; üretici markaları, perakende temsilcileri ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Zirvede sektörün geleceğiyle ilgili önemli tespitlerde bulunan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, “Aynı cadde üzerinde yan yana açılan mağazalar, rekabeti artırmıyor aksine boğuyor. Bu durum; hem yerel yatırımcıyı, hem de küçük esnafı zorluyor. Mağaza açılışlarına ilişkin objektif kriterlerin yasal düzenlemelerle belirlenmesi gerekiyor. Sektörümüz milyonlarca kişinin emeğini ve hayalini barındırıyor. Yerli üretim güçlendikçe ülke ekonomisi direnç kazanır, istihdam artar, yatırım güvenliği sağlanır. Yerli malı sadece bir alışveriş tercihi değil, milli bir duruştur. Yerel güçlenirse, Türkiye güçlenir. Güçlü bir tarım olmadan güçlü bir perakendenin, güçlü bir perakende olmadan da gıda güvenliğinin olması mümkün değil.” değerlendirmesini yaptı.

BTSO’YA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Bursa’nın perakende sektörünün en güçlü olduğu şehirlerden biri olduğunu vurgulayanTPF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Başkanı Haşim Kılıç da “Zirveye etkin katılım sağlayarak Bursa adına damgamızı vurduk. Ufuk açan oturumlarda sektörün gelişimine dair önemli bilgiler edindik. Tedarikçi firmalar ile yeni iş birliklerine kapı araladık. Üyelerimizin yanı sıra firmaların satın alma yetkilileri,Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) fuarcılık şirketi KFA organizasyonunda, günübirlik yoğun katılım sağladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a destekleri için çok teşekkür ediyorum. TPF Başkanımız Ömer Düzgün de mükemmel ev sahipliği yaptı, çok teşekkür ediyorum.

Bir sonraki zirvede de farkımızı ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.