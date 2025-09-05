Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde, Kozlukebir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Alantepe Yaylası Yağlı Güreşleri’nde İpsala Spor Kulübü pehlivanları Türkiye’yi başarıyla temsil ederek madalya ve kupalarla yurda döndü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde, Kozlukebir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Alantepe Yaylası Yağlı Güreşlerinde İpsala Spor Kulübü pehlivanları önemli başarılar elde ederek Türkiye’ye madalya ve kupalarla döndü.

Müsabakalarda Büyük Orta Boy kategorisinde Onur Artun ikinci, Cesur Karakeçili üçüncü oldu. Karakeçili ayrıca “En Teknik Pehlivan” ödülüne layık görüldü. Küçük Orta Büyük Boy’da Yener Güneşdoğdu, Küçük Orta Küçük Boy’da Salih Yılmaz üçüncülük elde etti. Deste Büyük Boy’da ise Abdullah Tahir Kaymak ve Berkay Üresin üçüncülüğü paylaştı.

“SPORCULARIMIZ BİZE GURUR YAŞATTI”

İpsala Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Yakut, sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye’yi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarı, güreşteki güçlü geleneğimizi bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Yakut, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Güreş Ağası Oğuz Erdinç ve kulüp başkanı Deniz Akalın’a verdikleri destek için teşekkür etti. Sporcuların uluslararası başarılarının ardında bu güçlü dayanışmanın yattığını vurguladı.