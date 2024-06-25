Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'da yapılan bir operasyonda kuru sıkı tabanca ele geçirdi ve iki kişiyi gözaltına aldı.

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na Esetçe Beldesi'nde genel güvenliği tehlikeye sokan bir durum olduğu ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrolde şüpheli iki kişinin içinde bulunduğu araç durduruldu ve araçta arama yapıldı.

Arama sonucunda şüphelilerin aracında bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen silahla ilgili adli soruşturma başlatıldı.