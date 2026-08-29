Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Yardımcıları Harun Kazez ve Selami Korkutata'yı makamlarında ziyaret etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunulan görüşmelerde; Kütahya'nın ihtiyaçları, sürdürülen çalışmalar, kamu hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi ile şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.



Şehrin geleceğini ilgilendiren her konuda ilgili kurumlarla istişare içerisinde olmaya önem verdiğini ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kamu kurumlarıyla oluşturulan güçlü iş birliği ortamının şehrimize sunulan hizmetlerin niteliğine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Kahveci, Vali Yardımcıları Harun Kazez ve Selami Korkutata'ya nazik ev sahiplikleri, değerlendirmeleri ve şehrimize yönelik katkıları için teşekkür etti.

