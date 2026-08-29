Sakarya Geyve'nin estetik görünümüne katkı sağlamak ve ilçenin tarihî, kültürel ve millî değerlerini yansıtmak amacıyla Alifuatpaşa Şehit Muhsin Demirtaş Alt Geçidi'nde gerçekleştirilen duvar motifi çalışmaları tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Geyve'nin önemli değerlerinin sanatsal motiflerle buluşturulduğu çalışma, alt geçide estetik bir görünüm kazandırırken Geyve'nin sahip olduğu zenginlikleri de gözler önüne serdi.

Geyve Belediye Başkanı Yıldız, Alifuatpaşa Şehit Muhsin Demirtaş Alt Geçidi'nde tamamlanan duvar motifi çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışma hakkında bilgi aldı.

Çalışmada Geyve'nin doğal ve tarihî zenginliklerinden Doğançay Şelalesi, Elvan Bey İmareti, Geyve'nin simgesi Geyve Ayvası ve 2. Beyazıt Köprüsü gibi önemli değerlerin çizimlerine yer veriliyor.

Motiflerde ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli projelerinden TCG Anadolu (L-400) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin millî muharip uçağı KAAN da yer alıyor.

Geyve'nin Değerleri Geleceğe Taşınıyor

Tarih, kültür, doğa ve millî değerleri aynı çalışmada buluşturan duvar motifleri, alt geçidin görünümüne estetik bir katkı sunarken ilçenin sahip olduğu zenginliklerin de tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Geyve'nin geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirası ile Türkiye'nin gurur projelerinin aynı duvarlarda buluştuğu çalışma, ilçeye gelen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Renkli ve anlamlı motiflerle süslenen alt geçit, hem görsel açıdan ilçeye değer katıyor hem de Geyve'nin değerlerini yansıtan özel bir alan haline geliyor.

Başkan Yıldız, ilçenin estetik görünümüne katkı sağlayan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekerek, Geyve'nin tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya ve ilçenin güzelliğine güzellik katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.