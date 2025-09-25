Milli Savunma Bakanlığı (MSO) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, operasyon bölgelerinde çok sayıda silah ve malzemenin imha edildiğini duyurdu. Hudutlarda 312 şahıs yakalandı, Van’da 1,5 kg uyuşturucu ele geçirildi. Yılbaşından beri 6.989 yakalama ve 51.141 engelleme kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TCG İstanbul’da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terörle mücadele faaliyetlerini değerlendirdi.

Tuğamiral Aktürk, son bir haftada Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde 1 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Aktürk, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Suriye Harekât Alanları’nda Tel Rıfat’ta 10 km, Menbiç’te 7 km olmak üzere toplam 17 km tünelin imha edildiğini, bu operasyonlarla birlikte toplam tünel imha uzunluğunun 622 km’ye ulaştığını ifade etti.

HUDUT GÜVENLİĞİ VE KAÇAKÇILIK

Hudut güvenliği faaliyetlerinde hafta boyunca 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 312 şahsın yakalandığını, 833 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, yılbaşından itibaren yakalananların sayısının 6 bin 989’a, engellenenlerin 51 bin 141’e ulaştığını bildirirken, Van hudut hattında arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 1,5 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Aktürk, TSK’nın terörle ve yasa dışı geçişlere karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, “Bekamıza yönelen tüm tehditlere karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek” dedi.