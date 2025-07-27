Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7’den 70’e her yaştan vatandaşa spor yapma imkânı sunduğu yaz dönemi spor kurslarında yeni dönem kayıtları başlıyor.DENİZLİ (İGFA) - 22 farklı branşta düzenlenecek yeni dönem spor kursları için başvurular, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 08.30 itibariyle Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi www.denizli.bel.tr üzerinden “Spor Kursları Başvuru Formu” doldurularak online olarak yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği spor kursları ile çocuklar ve gençler sporla iç içe bir yaz geçirme fırsatı sürüyor. Spor kursları, çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı, spor kültürünün yaygınlaşmasına destek olmayı hedefliyor.

YENİ DÖNEM SPOR KURSLARI 5 AĞUSTOS 2025 SALI BAŞLIYOR

28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr'den "Spor Kursları Başvuru Formu" doldurularak online yapılacak. Yüzme kurs kayıtlarının ise merkez için 4 Ağustos, ilçelerde ise 5 Ağustos’da başlayacağı belirtildi. Spor kursları ile ilgili vatandaşların mesai saatleri içerisinde İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin 0 (258) 211 00 70 ve Yenişehir Spor Merkezi’nin 0 (258) 373 03 67 numaralı telefonlarından ayrıntılı bilgiye ulaşabileceği belirtildi.