İpsala'ya bağlı Köprü Mahallesi'nde etkili olan yağışlar yolları göle çevirirken, ev ve bahçeleri su bastı. Mahalle sakinleri, yıllardır süren altyapı sorununa karşı İpsala Belediyesi'ne 'Artık sesimizi duyun' çağrısı yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala'da son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, Köprü Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

Yolların suyla kaplanması nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına gelirken, birçok evin bahçesi ve zemin katı su baskınlarından zarar gördü.

Mahalle sakinleri, her şiddetli yağış sonrası benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, sorunun yaklaşık 30 yıldır çözüme kavuşmadığını ifade etti. Geçici müdahalelerin yeterli olmadığını dile getiren vatandaşlar, özellikle drenaj ve altyapı sisteminin yenilenmesini talep ediyor.

Yetkililere seslenen mahalle halkı, 'Her yağmurda aynı korkuyu yaşamak istemiyoruz. Bu mahalle de İpsala'nın bir parçası' diyerek kalıcı ve kapsamlı bir çözüm beklediklerini vurguladı.