İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan gümrük memurlarına yönelik operasyon düzenledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, operasyonun, organize suç örgütüne mensup olduğu öne sürülen bir şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesi sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, İpsala Gümrük Kapısı'nda görevli 20 gümrük memurunu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan memurlardan 11'inin Keşan'da, 9'unun ise İpsala'da ikamet ettiği belirtildi. Şüphelilerin evlerinde de eş zamanlı aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan gümrük memurlarının emniyette ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenilirken, operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.