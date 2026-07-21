İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yüksek kilometreli ve hasarlı araçları düşük kilometreli ve hasarsız gibi göstererek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul, Antalya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, araç alım satımı üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin, çeşitli illerden yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçları satın aldığı, teknik cihazlarla kilometrelerini düşürdüğü ve hasar kayıtlarını gizlediği belirlendi.

Şüphelilerin, araçları sosyal medya ve araç satış platformlarında düşük kilometreli ve hasarsızmış gibi satışa sundukları, alıcıları yanıltmak amacıyla gerçeği yansıtmayan ekspertiz raporları göstererek yeniden ekspertiz yaptırmalarını engelledikleri, ardından da noter işlemleriyle satışları gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bu yöntemle 47 vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik, bugün saat 06.00'da İstanbul, Antalya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 30 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.